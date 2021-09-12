"Краса гри – це не лише хороший контроль м’яча, а ще й те, як гравці перекривають футболістів суперника та зони. Так, у Зорі було багато підходів до наших воріт, багато ударів, але... Нам зовсім трохи чогось не вистачає. Вважаю, що цей здобутий бал для нас є дуже важливим. Звичайно, хотілося б кращого, але маємо те, що маємо. Будемо робити все для того, щоб грати краще.

Рух – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У мене не було хвилювання, що після пропущеного м’яча Зоря заб’є ще раз. Я робив все для того, щоб ми перемогли. Точно не грав на нічию. Якби я будував гру команди так, щоб ми здобули лише одне очко, то нам би точно сьогодні нічого не вдалося. Те, що в мене відбувається в голові, більшості людям не зрозуміти.

Колись хтось жартома сказав, що під час гри на полі є два дурні – головні тренери. Експертів багато, а тренери, мовляв, нічого не розуміють. Наголошую, робив все для перемоги. Наприкінці матчу все висіло на волосині. Могли забивати як ми, так і суперник. Наприкінці гри не вистачило виконавчої майстерності. Можливо, на фоні втоми. Я вдячний хлопцям за командну дисципліну, яка була на полі. Інколи, це і є майстерність", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, після 7 турів Рух з 8-ма очками посідає восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ, Зоря з 11-ма пунктами йде шостою.

Рух у рідних стінах втримав результативну нічию із Зорею