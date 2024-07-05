Професіональна футбольна ліга України затвердила графік реєстрації футболістів та заявки команд клубів ПФЛ на сезон 2024/25, повідомляє офіційний сайт організації.

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Заявка проводиться із застосуванням сучасних засобів зв’язку та кур’єрських служб доставки. У вказані нижче дати оригінали заявкових документів мають знаходиться у ПФЛ. Другі команди клубів УПЛ, які беруть участь у змаганнях Другої ліги, можуть заявитись в день заявки головної команди згідно з графіком заявки клубів УПЛ.

Перша ліга

11.07.2024 – Минай і Металіст 1925

12.07.2024 – Лівий Берег та Епіцентр

15.07.2024 – Прикарпаття, Кудрівка і Вікторія

16.07.2024 – Агробізнес, ФСК Маріуполь і Полтава

17.07.2024 – Буковина, Поділля і Нива Т

18.07.2024 – Металіст

19.07.2024 – Діназ

22.07.2024 – Хуст, Звягель та ЮКСА

Друга ліга

11.07.2024 – Металіст 1925-2

12.07.2024 – Лівий Берег-2

17.07.2024 – Нива-2 Тернопіль

18.07.2024 – Вільхівці та Куликів

19.07.2024 – Пробій і Ревера 1908

23.07.2024 – МФК Металург, Кремінь та Чернігів

24.07.2024 – Гірник-Спорт, Чайка і Скала 1911

25.07.2024 – Нива В, Локомотив та Тростянець

26.07.2024 – Реал Фарма, Ужгород, Олександрія-2, Полісся-2

29.07.2024 – Рух-2, Ворскла-2, Колос-2, Верес-2

До слова, згідно п. 3 ст. 17 Регламенту змагань команда, клуб якої має заборгованість перед ПФЛ, до заявки не допускається.

Нагадаємо, за одним зі сценаріїв у разі припинення існування СК Дніпро-1 за путівку в УПЛ боротимуться Минай та Металіст 1925. За іншою версією шанс нададуть також Лівому берегу та Епіцентру.

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