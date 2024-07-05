ПФЛ затвердила графік подачі заявок клубів Першої та Другої ліг на сезон 2024/25 – претенденти на УПЛ будуть першими
Представники другого та третього дивізіонів активно готуються до старту нового сезону.
Професіональна футбольна ліга України затвердила графік реєстрації футболістів та заявки команд клубів ПФЛ на сезон 2024/25, повідомляє офіційний сайт організації.
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Заявка проводиться із застосуванням сучасних засобів зв’язку та кур’єрських служб доставки. У вказані нижче дати оригінали заявкових документів мають знаходиться у ПФЛ. Другі команди клубів УПЛ, які беруть участь у змаганнях Другої ліги, можуть заявитись в день заявки головної команди згідно з графіком заявки клубів УПЛ.
Перша ліга
11.07.2024 – Минай і Металіст 1925
12.07.2024 – Лівий Берег та Епіцентр
15.07.2024 – Прикарпаття, Кудрівка і Вікторія
16.07.2024 – Агробізнес, ФСК Маріуполь і Полтава
17.07.2024 – Буковина, Поділля і Нива Т
18.07.2024 – Металіст
19.07.2024 – Діназ
22.07.2024 – Хуст, Звягель та ЮКСА
Друга ліга
11.07.2024 – Металіст 1925-2
12.07.2024 – Лівий Берег-2
17.07.2024 – Нива-2 Тернопіль
18.07.2024 – Вільхівці та Куликів
19.07.2024 – Пробій і Ревера 1908
23.07.2024 – МФК Металург, Кремінь та Чернігів
24.07.2024 – Гірник-Спорт, Чайка і Скала 1911
25.07.2024 – Нива В, Локомотив та Тростянець
26.07.2024 – Реал Фарма, Ужгород, Олександрія-2, Полісся-2
29.07.2024 – Рух-2, Ворскла-2, Колос-2, Верес-2
До слова, згідно п. 3 ст. 17 Регламенту змагань команда, клуб якої має заборгованість перед ПФЛ, до заявки не допускається.
Нагадаємо, за одним зі сценаріїв у разі припинення існування СК Дніпро-1 за путівку в УПЛ боротимуться Минай та Металіст 1925. За іншою версією шанс нададуть також Лівому берегу та Епіцентру.
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