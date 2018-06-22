ПФЛ розглядає 2 варіанти проведення чемпіонату Другої ліги

У наступному сезоні Другої ліги візьме участь 21 команда. ПФЛ розглядає можливість формату з двох груп.

Серед варіантів, які розглядаються в ПФЛ на сезон 2018/19, є формат однієї та двох груп, повідомляє Sport Arena.

Після оголошення ФФУ про надання атестатів на участь Другої ліги 21 команді в ПФЛ почали розглядати різні формати проведення турніру. Приймаються пропозиції клубів. Є вже кілька базових форматів.

Один з них – поділ 21 учасника на дві групи за географічним принципом (10+11 за умови, що всі, хто отримав атестат, стартують) і в три кола, як це було в минулому сезоні.

Інші варіанти – єдина Друга ліга, поділ на дві групи з іншою кількістю кіл або фінальною частиною.

Рішення прийматимуть самі клуби на щорічній Конференції, яка пройде в кінці червня в Києві.

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