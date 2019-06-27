ПФЛ рекомендуватиме розширення УПЛ з сезону 2020/21

ПФЛ виступить за розширення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21.

Президент ПФЛ Сергій Макаров виступив із рекомендацією розширити УПЛ, починаючи з сезону 2020/21.

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"Ми бачимо, що в цьому сезоні мінімум 8 з 16 клубів точно будуть ставити завдання виходу в УПЛ. Будемо просити виконком розширити лігу після цього сезону. Це наша позиція, будемо її відстоювати", – цитує Макарова FootballHub.

Окрім цього, ПФЛ підготувала варіанти виходу в УПЛ для обох сценаріїв. У разі, якщо у вищому дивізіоні залишать 12 команд, регламент не буде змінюватись, в іншому випадку напряму вийде 4 команди, а та, що посіла 5 місце зіграє плей-офф з 12 командою УПЛ.

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