ПФЛ прокоментувала інформацію про можливе зняття Кобри з Першої ліги

ПФЛ спростувала чутки про зняття першолігового ФК Кобра з чемпіонату України.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що харківська Кобра припинить участь у Першій лізі чемпіонату України вже після 3 турів.

У ПФЛ дану інформацію назвали недостовірною та запевнили, що клуб продовжить брати участь у змаганнях.

Кобра зніметься з Першої ліги, – ЗМІ

"Шановні друзі! Будь ласка, не тиражуйте недостовірну інформацію. З усією впевненістю говоримо, що футбольний клуб Кобра попри всі інсинуації продовжить виступати у Першій лізі, і вже у найближчому матчі переїде на Геліос-Арену.

Чекайте подробиці згодом за підсумками термінового брифінгу президента клубу з Харкова Сергія Ващенка, який він провів сьогодні у Будинку футболу", – цитує представника ПФЛ Sportarena.

Після 3-х стартових турів Кобра займає останню сходинку турнірної таблиці Першої ліги, програвши всі 3 матчі з різницею м'ячів 1:8.

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