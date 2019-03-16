ПФЛ підписала контракт з компанією Wyscout, яка займається статистичним аналізом футболу

ПФЛ підписала контракт про співробітництво з компанією Wyscout, яка займається детальним статистичним аналізом світового футболу.

У церемонії підписання взяли участь президент ПФЛ Сергій Макаров, спортивний директор організації Євгеній Мороз, засновник і голова Wyscout Маттео Камподоніко і представник італійської компанії в Україні Олег Сагайдак.

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"Сучасний футбольний світ складно уявити без статистики – щодо гравців, матчів, трансферів та й усього іншого, що цікаво аудиторії. Впевнений, що співробітництво з такою авторитетною компанією як Wyscout буде плідним і відкриє нові горизонти для клубів ліги", – передає слова Макарова прес-служба ПФЛ.

Платформа Wyscout є багатофункціональною. Скажімо, раніше селекціонерам доводилось їздити по всьому світу, щоб знайти потрібного їм футболіста. Тепер у клубів є платформа, завдяки якій можна мати базу доступ до відеопрофілів мільйонів гравців з усього світу сидячи вдома.

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