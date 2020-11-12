Поєдинок 11 туру Другої ліги у групі А, в якому Ужгород мав приймати Епіцентр, не відбудеться в запланований термін.

ПФЛ перенесла матч Ужгород – Епіцентр, який мав пройти 15 листопада. Причина – спалах коронавірусу в таборі господарів.

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Якщо за підсумками нового тестування більшість гравців отримають негативні результати, то наступний свій поєдинок Ужгород зіграє 21 листопада у Львові проти місцевих Карпат. Про це повідомив офіційний сайт закарпатського клубу.

Зауважимо, що Епіцентр очолює турнірну таблицю групи А, набравши 20 очок у 8 матчах. Стільки ж у Карпат Галич, які зіграли на 2 поєдинки більше. Ужгород посідає 5 місце – 16 пунктів у 8-ми зустрічах.

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