Олександр Каденко очолюватиме ПФЛ протягом наступних чотирьох років, повідомляє Sportarena.

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За інформацією джерела, рішення було прийняте на сьогоднішній конференції Ліги. Додамо, що Каденко обіймав посаду з приставкою виконувач обов'язків після скандальної відставки Сергія Макарова, а раніше був головою Аматорської асоціації футболу.

Нагадаємо, що в серпні на Раді ліг представники клубів висловили недовіру тодішньому президенту ПФЛ Сергію Макарову. Після цього він у знак протесту покинув засідання та подав у відставку.

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