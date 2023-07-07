Професіональна футбольна ліга визначилась із розкладом матчів прийдешньої кампанії на перше коло у третьому за силою дивізіоні.

Базовою датою першого туру у Другій лізі є 6 серпня, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Останній, 15-й тур першого кола відбудеться 28 жовтня. На старт змагань у Другій лізі виходить 15 команд. Формат передбачає матчі одна з одною за коловою системою. У кожному турі одна з команд пропускатиме гру через непарну кількість учасників.

Вже у першому турі відбудеться львівське дербі між другими командами Руха та Карпат. Також у двобоях зійдуться дебютанти: Скала 1911 прийматиме Кудрівку, а київський Локомотив поміряється силами з земляками з амбітного ЮКСа. З повним розкладом першого кола можна ознайомитись нижче.

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