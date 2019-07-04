ПФЛ оголосила дату початку сезону Першої ліги 2019/20

Сезон Першої ліги чемпіонату України розпочнеться раніше за сезон УПЛ.

ПФЛ провела жеребкування календаря Першої ліги на сезон 2019/20, перший тур відбудеться 27 липня, а другий – 3 серпня, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, що сезон УПЛ 2019/20 стартує матчем за Суперкубок України, де зустрінуться Шахтар та Динамо, поєдинок відбудеться 28-го липня.

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До слова, у наступному сезоні ПФЛ візьмуть участь 16 команд. Одна з них вийде в УПЛ напряму, а також дві гратимуть у перехідних матчах, у Другу лігу відправиться 2 останні команди, а 13 та 14 місця боротимуться за збереження прописки у перехідних матчах.