toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

ПФЛ оголосила дату початку сезону Першої ліги 2019/20

4 липня 18:04 484 Читать на русском
ПФЛ оголосила дату початку сезону Першої ліги 2019/20
Президент ПФЛ Сергій Макаров / ПФЛ

Сезон Першої ліги чемпіонату України розпочнеться раніше за сезон УПЛ.

ПФЛ провела жеребкування календаря Першої ліги на сезон 2019/20, перший тур відбудеться 27 липня, а другий – 3 серпня, повідомляє офіційний сайт організації.

Макаров: Сумами вже займається поліція – це пляма для нас всіх

Нагадаємо, що сезон УПЛ 2019/20 стартує матчем за Суперкубок України, де зустрінуться Шахтар та Динамо, поєдинок відбудеться 28-го липня.

ПФЛ рекомендуватиме розширення УПЛ з сезону 2020/21

До слова, у наступному сезоні ПФЛ візьмуть участь 16 команд. Одна з них вийде в УПЛ напряму, а також дві гратимуть у перехідних матчах, у Другу лігу відправиться 2 останні команди, а 13 та 14 місця боротимуться за збереження прописки у перехідних матчах.

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1676
Теги
Перша ліга ПФЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук