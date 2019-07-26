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ПФЛ назвала варіант обміну команд між УПЛ і Першою лігою після розширення елітного дивізіону

09:20 309 Читать на русском
ПФЛ назвала варіант обміну команд між УПЛ і Першою лігою після розширення елітного дивізіону
Сергій Макаров / Фото офіційного сайту ПФЛ

Про імовірні зміни у форматі змагань розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"З 23 і до 25 липня виконком УАФ запустив опитування. За виконкомом остаточне слово. Ви ж розумієте: будь-які зміни в регламенті затверджуються ним.

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Основний варіант обміну між Прем'єр-лігою і Першою – 3+1 без плей-офф. Тобто троє від нас піднімаються, одна вилітає з УПЛ.

У наступному сезоні з Першої ліги будуть вилітати дві останні команди: 15 і 16 місця, з Другої піднімаються дві команди з кожної групи (таким чином будуть компенсуватися команди, які вийдуть в розширену до 14 учасників УПЛ – прим.). Етап плей-офф: між третіми місцями кожної групи і 13-14 місцями Першої ліги. Дві пари визначаться жеребкуванням.

З любителів піднімаються не більш ніж шість команд. Там же від атестації більше залежить. Може, умовно, чемпіон не захоче отримати атестат, тому там не так прописаний спортивний принцип. З кожної групи Другої ліги вилітають останні місця", – сказав Макаров в коментарі UA-Футбол.

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Додамо, що в сезоні 2020/21 в УПЛ планується розширення до 14 клубів, а в сезоні 2021/22 – до 16-ти.

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Перша ліга формат УПЛ Друга ліга УПЛ Сергій Макаров
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