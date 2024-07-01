"Ми запам'ятаємо перший тайм, коли ми були добре організовані. Вирішили віддати м'яч Іспанії і добре захищалися разом.

Гол без ударів в площину у відеоогляді матчу Іспанія – Грузія – 4:1

Переломним моментом матчу став перший гол Іспанії, коли наш гравець (Отар Кітеічвілі) отримав травму, м'яч не вийшов, а суддя нічого не сказав. Мората явно перебував у положенні поза грою, коли він Родрі бив, і ви можете бачити на фото, що нашому воротареві довелося рухатися, щоб дістати м'яч. Певно, що в автобусі VAR було відключення електроенергії, я не знаю.

Шкода, тому що за рахунку 1:0 у перерві у нас було б на кілька відсотків більше енергії. Але загалом Іспанія була набагато сильнішою. Маючи на два дні менше часу на відновлення, ми фізично вибухнули в другому таймі. Прикро, але ми покинули чемпіонат Європи достроково, і я сподіваюся, що ми поїдемо з Грузії з хорошим іміджем. Гравці на це заслуговують", – цитує Віллі Саньйоля L'equipe.

Нагадаємо, Грузія вперше в історії грала у плей-офф Євро. У 1/8 фіналу підопічні французького фахівця програли Іспанії (1:4).

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