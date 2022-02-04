"Багато підсилень вже точно не буде. Якщо буде, то одне-два. Другий збір ми хочемо почати з тими людьми, з якими ми на 90 відсотків підемо на другу частину сезону, бо перед нами стоять серйозні завдання.

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Ми маємо якомога швидше вирішити питання та залишитись в УПЛ на наступний рік. Можливо, буде лівий оборонець та атакувальний півзахисник. Але це вже, певно, будуть не футболісти з Африки. Шукатимемо тут, на теренах... Якщо щось цікаве буде, то розглядатимемо", – сказав Стефанський у коментарі Футбол NEWS.

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