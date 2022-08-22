Петряк записав патріотичний меседж після повернення до Шахтаря
12:08 - Читать на русском
Новачок Шахтаря Іван Петряк звернувся до вболівальників "гірників" після повернення до донецького клубу.
"Добрий день, з вами на зв'язку Іван Петряк. Я дуже щасливий повернутись додому, в Україну, в команду Шахтар.
Шахтар оголосив про підписання Петряка
З нетерпінням чекаю початку нового сезону. Зустрінемось на футбольних полях. Слава Україні!", – зазначив Петряк у зверненні в твіттері Шахтаря.
Нагадаємо, вінгер перейшов до "гірників" з угорського Фехервара, підписавши контракт на 4 роки. Сума трансферу не розголошується.
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