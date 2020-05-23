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Петряк з Фехерваром втратив перемогу в першому матчі Кубка Угорщини – українця замінили перед фатальним голом

22:33 72 Читать на русском
Петряк з Фехерваром втратив перемогу в першому матчі Кубка Угорщини – українця замінили перед фатальним голом
Гравці Фехервара / Сайт клубу

Фехервар Івана Петряка не зміг здолати Мезекевешд у гостьовому матчі 1/2 фіналу Кубка Угорщини.

Кубок Угорщини, півфінал, перший матч

Мезекевешд – Фехервар – 1:1

Голи: Піллар, 80 – Паткай, 12

Українець вже звично вийшов у основі, і гості відкрили рахунок на 12 хвилині. Урі віддав передачу на Паткая, а той розібрався з голкіпером Мезекевешда. Швидкий гол задав хороший темп матчу, команди не соромилися йти в атаку і часто били по воротах. Втім, далеко не всі постріли летіли в площину, особливо цим грішили гравці господарів.

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Фехервар не збирався грати на утримання і після перерви, команда Петряка створила ще кілька нагод, однак сам українець був не надто помітний. Тренер вирішив замінити Івана на 77 хвилині, але успіху це не принесло. Більше того, Фехервар втратив свою мінімальну перевагу, коли Піллар все ж довів одну з численних атак Мезекевешда до пуття. На цьому й закінчили – 1:1, які дають Петряку і компанії хороші шанси на вихід у фінал.

У іншій парі півфіналу столичний МТК приймав Гонвед, але до 63 хвилини на табло світилися нулі.

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Теги
Світ Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар Угорщина Мезекевешд Мезекевешд Українці за кордоном
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