Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини

У головному матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош гостював у Віді.

Чемпіонат Угорщини, 18-й тур

Віді – Ференцварош – 2:1

Голи: Ходжич, 30, Щепович, 66 – Петряк, 33

Ребров дійсно конфліктує з капітаном Ференцвароша – фанати зляться на українського тренера

Гравці Віді на 30-й хвилині шокували гостей голом. Через 3 хвилини український хавбек Іван Петряк красивим ударом вирівняв паритет.

В другій половині зустрічі моментів практично не було, якщо не враховувати вирішальний гол господарів, який заставив капітулювати лідера чемпіонату Угорщини.

Після поразки команда Сергія Реброва продовжує очолювати турнірну таблицю з відривом у 5 очок від Віді.

Гол Петряка: