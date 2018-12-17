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Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини

16 грудня 23:40 470 Читать на русском
Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
Віді – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

У головному матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини Ференцварош гостював у Віді.

Чемпіонат Угорщини, 18-й тур

Віді – Ференцварош – 2:1

Голи: Ходжич, 30, Щепович, 66 – Петряк, 33

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Гравці Віді на 30-й хвилині шокували гостей голом. Через 3 хвилини український хавбек Іван Петряк красивим ударом вирівняв паритет.

В другій половині зустрічі моментів практично не було, якщо не враховувати вирішальний гол господарів, який заставив капітулювати лідера чемпіонату Угорщини.

Після поразки команда Сергія Реброва продовжує очолювати турнірну таблицю з відривом у 5 очок від Віді.

Гол Петряка:

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Відеоновини Світ Українці за кордоном Головне Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Віді Віді Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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