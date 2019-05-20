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Петряк вперше став батьком

20 травня 18:41 442 Читать на русском
Петряк вперше став батьком
Іван Петряк / fradi.hu

Вінгер збірної України та угорського Віді Іван Петряк сьогодні отримав первістка.

У родині Івана Петряка – поповнення. Юлія Петряк, дружина вінгера збірної України, народила футболісту сина, про що подружжя повідомило на своїй сторінках в Instagram. Додамо, що це перша дитина у родині Петряків.

Петряк офіційно перейшов у Віді

Нагадамємо, що Петряк з 1 липня офіційно стане гравцем головного конкурента Ференцвароша – МОЛ Віді, який з наступного сезона називатиметься Фехервар.

В поточному сезоні українець провів у складі Ференцвароша 36 матчів, відзначившись 6 голами та 12 асистами.

Петряк не отримав медаль переможця чемпіонату Угорщини

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Теги
Ференцварош Ференцварош Іван Петряк Іван Петряк Збірна України
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