Петряк вперше став батьком

Вінгер збірної України та угорського Віді Іван Петряк сьогодні отримав первістка.

У родині Івана Петряка – поповнення. Юлія Петряк, дружина вінгера збірної України, народила футболісту сина, про що подружжя повідомило на своїй сторінках в Instagram. Додамо, що це перша дитина у родині Петряків.

Петряк офіційно перейшов у Віді

Нагадамємо, що Петряк з 1 липня офіційно стане гравцем головного конкурента Ференцвароша – МОЛ Віді, який з наступного сезона називатиметься Фехервар.

В поточному сезоні українець провів у складі Ференцвароша 36 матчів, відзначившись 6 голами та 12 асистами.

Петряк не отримав медаль переможця чемпіонату Угорщини