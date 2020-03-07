Петряк відзначився голом і організував ще один, посприявши розгромній перемозі Фехервара

Фехервар легко розібрався з Академією Пушкаша в рамках 24-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 24 тур

Академія Пушкаша – Фехервар

Голи: Слагвер, 24 – Бамгбойє, 50, Петряк, 59, Ніколіч, 82, Стопіра, 90

Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя – українець з заявкою на Реал

У складі Фехервара з перших хвилин вийшов Іван Петряк. Хоча команда українця пропустила першою, саме він на початку другого тайму заклав фундамент розгромної перемоги гостей. Спочатку Іван, пройшовши правим флангом, створив гол для Бамгбойє.

А всього через 9 хвилин нав'язав боротьбу захисникам, з якої вийшов переможцем, і записав у свій актив забитий м'яч. Таким чином Фехервар зрівнявся за очками з Ференцварошем, але у команди Сергія Реброва на два матчі менше.

Альбасете з Зозулею зіграв унічию проти Жирони – українець не забиває вже 15 матчів поспіль