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Петряк відзначився голом і організував ще один, посприявши розгромній перемозі Фехервара

20:56 323 Читать на русском
Петряк відзначився голом і організував ще один, посприявши розгромній перемозі Фехервара
Іван Петряк / фото: Фехервар

Фехервар легко розібрався з Академією Пушкаша в рамках 24-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 24 тур

Академія Пушкаша – Фехервар

Голи: Слагвер, 24 – Бамгбойє, 50, Петряк, 59, Ніколіч, 82, Стопіра, 90

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У складі Фехервара з перших хвилин вийшов Іван Петряк. Хоча команда українця пропустила першою, саме він на початку другого тайму заклав фундамент розгромної перемоги гостей. Спочатку Іван, пройшовши правим флангом, створив гол для Бамгбойє.

А всього через 9 хвилин нав'язав боротьбу захисникам, з якої вийшов переможцем, і записав у свій актив забитий м'яч. Таким чином Фехервар зрівнявся за очками з Ференцварошем, але у команди Сергія Реброва на два матчі менше.

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