Вінгер Шахтаря Іван Петряк став головним героєм курйозу під час тренування.

У 28-річного футболіста пресслужба "гірників" розпитувала про атмосферу в команді. Іван почав відповідати, що все чудово, коли в нього прилетів м'яч.

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Журналістка намагалась попередити Петряка гучним криком "Ваня". Сам футболіст з усмішкою відреагував на епізод, який пізніше опинився у клубних соціальних мережах.

Претендент у збірну України провів у футболці "гірників" 9 матчів цього сезону, але результативними діями поки не відзначався. Переважно Іван з'являється на заміну. Сьогодні Шахтар гратиме з Колосом.

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