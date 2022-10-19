Вінгер "гірників" Іван Петряк висловився про підготовку до зустрічі з Колосом та чемпіонські амбіції команди.

"Команда дуже в доброму настрої, перемогли в дербі. Тренування були не дуже тяжкі, але багато тактики. Ми вивчаємо Колос. Думаю, будемо готові на 100%.

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У нас багато ігор – по 2-3 на тиждень, тому підтримуємо моральну атмосферу у команді, тренери допомагають нам у цьому, роблячи всілякі естафети для підняття настрою.

Втома? Немає, нам кожні 2 дні після гри тренери дають вправи на відновлення. Команда зараз у гарній формі, і ми просто підтримуємо це. У нас є багато масажистів, сауна, басейн – дуже гарні умови.

Чи є відчуття, що у цьому сезоні команда буде чемпіоном? Звичайно, ні. Можна сказати, все тільки починається і вся боротьба попереду. Готуємось від гри до гри", – сказав Петряк у коментарі пресслужбі.

Матч 8-го туру УПЛ проти Колоса розпочнеться вже сьогодні, 19 жовтня, о 17:00 на Арені Львів.

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