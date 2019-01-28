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Петряк розповів про адаптацію Харатіна у Ференцвароші

07:30 725 Читать на русском
Петряк розповів про адаптацію Харатіна у Ференцвароші
Іван Петряк / ФК Ференцварош

Хавбек Ференцвароша Іван Петряк розповів про відносини з Ігорем Харатіним та Сергієм Ребровим.

"Як в команді прийняли Ігоря Харатіна? Нормально. У нас дружний колектив, так що з цим немає ніяких проблем. А здорова конкуренція ще нікому не заважала. Думаю, Ігор вже освоївся.

Петряк забив за Ференцварош у товариському матчі, Харатін також взяв участь у поєдинку

Звичайно, якщо у нього якісь питання виникають, то намагаюся допомагати Ігорю. Сам проходив подібне, було непросто.

Санжар стажується у Ференцвароші Реброва

Якою мовою з нами спілкується Сергій Ребров? Коли один на один, то говоримо на нашій мові, а під час тренувань і матчів – англійською, щоб всі партнери розуміли, про що йдеться", – цитує Петряка "Команда №1".

Теги
Світ Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров
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