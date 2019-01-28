Петряк розповів про адаптацію Харатіна у Ференцвароші

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Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в Лаціо
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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 27 січ 2732
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