Вінгер Фехервара Іван Петряк з оптимізмом дивиться у майбутнє після перемоги над МТК (2:0).

"Останнім часом наші гостьові матчі складалися не так, як планувалося, тому найважливішим було набрати три очки... Ми зіграли добре у нападі та в захисті, чого нам бракувало у програному матчі проти Кішварди.

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Спасибі за привітання, але в першу чергу ця перемога важлива для впевненості всієї команди. Тепер ми концентруємося на наступнй суботі, щоб завершити рік перемогою над Мезекевешдом", – цитує Петряка офіційний сайт Фехервара.

Додамо, що для українця це вже 5-й гол у сезоні, і він є другим бомбардиром команди після Кенана Кодро.

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