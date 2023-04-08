Петряк пригадав, хто запросив його повернутися в Шахтар: "Запитав мене, чи не боюся"
Півзахисник "гірників" Іван Петряк розповів про друге пришестя у донецький клуб.
"Мені зателефонував Даріо Срна. Розмова тривала одну хвилину, можливо, дві. Він запитав у мене, чи не бажаю я повернутися в Україну, в Шахтар.
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Запитав, чи не боюся я. Я сказав, що не боюся. Ми поговорили, і я прийняв рішення повернутись", – сказав Петряк в інтерв'ю прес-службі "гірників".
Нагадаємо, Іван перебував на контракті у Шахтарі з 2017 по 2019 роки (гравець відправлявся в оренду в Зорю та угорський Ференцварош), після чого був проданий до Фехервара. Повернення Петряка в УПЛ відбулось у серпні 2022 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.