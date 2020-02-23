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Петряк поділився емоціями після першого хет-трику в кар'єрі

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Петряк поділився емоціями після першого хет-трику в кар'єрі
Іван Петряк / ФК Фехервар

Півзахисник Фехервара Іван Петряк поділився враженнями від матчу проти Залаегерсега, у якому українець оформив хет-трик.

"Це був фантастичний вечір. Дуже радий хет-трику, ніколи раніше в дорослій кар'єрі не вдавалося забити тричі в матчі.

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Але найбільшою радістю для мене було те, що фанати продовжували нам давати можливість святкувати разом. Дуже хотів би продовжити в тому ж дусі", – цитує Петряка офіційний сайт Фехервара.

Нагадаємо, український хавбек забив 3 голи в матчі 22 туру чемпіонату Угорщини проти Залаегерсега (4:1). Перемога дозволила Фехервару наблизитись до Ференцвароша у чемпіонських перегонах – команда Петряка відстає від представників столиці на 3 очки. Щоправда, підопічні Реброва мають два матчі в запасі.

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22 лютого
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Теги
Українці за кордоном Світ Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар
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