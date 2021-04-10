Фехервар розбомбив Уйпешт у матчі 28-го туру чемпіонату Угорщини, а одним з героїв зустрічі став українець Іван Петряк. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 28-й тур

Фехервар – Уйпешт – 4:0

Голи: Ніколіч, 8, (пен.), 33, Петряк, 69, 87

Початок поєдинку був за Фехерваром, а головною дійовою особою став Неманья Ніколіч, який реалізував пенальті та оформив дубль ще до перерви. У другому таймі на авансцену вийшов Іван Петряк. Спочатку в негативному ключі – українець отримав жовту картку.

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Через 2 хвилини вінгер обробив закидання партнера і другим дотиком прошив голкіпера, після чого повторив знамените святкування Кріштіану Роналду. А під завісу зустрічі українець також оформив дубль. Цікаво, що наставник Фехервара не дав дограти обом героям зустрічі, замінивши їх впродовж гри.

Таким чином, Фехервар набрав 44 очки та залишився третім, Уйпешт із 35 пунктами розташувався на восьмому місці.

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