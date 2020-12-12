Чемпіонат Угорщини, 14 тур

Фехервар – Будафок – 4:1

Голи: Алеф, 5, Петряк, 14, 35, Рус, 55 – Ковач, 90+2

Фехервар без проблем впорався з середняком турнірної таблиці. Вже на 5 хвилині Алеф відкрив рахунок після подачі зі штрафного. Потім настала черга Івана Петряка. Спершу українець прошив голкіпера потужним ударом з кута воротарського, а пізніше вразив порожні ворота після класного перехоплення та пасу від партнера – залишалося лише влучити в рамку.

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По перерві гості отримали лише один м'яч, автором якого став Рус, увігнавши круглого під поперечину. На останніх секундах Будафок навіть забив гол престижу. В підсумку, 4:1 – Фехервар втримує другу позицію та відстає від Ференцвароша на 7 очок (щоправда, зіграв на матч більше). Що стосується Івана Петряка, то вінгер відіграв 81 хвилину. Тепер в активі 26-річного українця 6 голів та 2 асисти в чемпіонаті 2020/21.

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Відео голів Івана Петряка: