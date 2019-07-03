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Петряк нічиєю дебютував за Фехервар

3 липня 13:37 419 Читать на русском
Петряк нічиєю дебютував за Фехервар
Іван Петряк (пробиває) / Фехервар

Український півзахисник Іван Петряк дебютував за угорський Фехервар.

Угорський Фехервар у рамках передсезонної підготовки провів товариський матч з сербським клубом Бачка Топола. Поєдинок закінчився нічиєю 3:3.

Петряк поділився враженнями від переходу в Фехервар

Зауважимо, що на 60 хвилині у складі угорців на поле вийшов український вінгер Іван Петряк, результативними діями наш співвітчизник відзначитись не встиг.

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Нагадаємо, Петряк зі скандалом перейшов з Ференцвароша у Фехервар цього літа. Минулого сезону українець став чемпіоном Угорщини під керівництвом Сергія Реброва.

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Теги
Світ Угорщина Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар
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