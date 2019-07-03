Петряк нічиєю дебютував за Фехервар

Український півзахисник Іван Петряк дебютував за угорський Фехервар.

Угорський Фехервар у рамках передсезонної підготовки провів товариський матч з сербським клубом Бачка Топола. Поєдинок закінчився нічиєю 3:3.

Петряк поділився враженнями від переходу в Фехервар

Зауважимо, що на 60 хвилині у складі угорців на поле вийшов український вінгер Іван Петряк, результативними діями наш співвітчизник відзначитись не встиг.

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Нагадаємо, Петряк зі скандалом перейшов з Ференцвароша у Фехервар цього літа. Минулого сезону українець став чемпіоном Угорщини під керівництвом Сергія Реброва.