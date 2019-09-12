Петряк: Не бачу проблеми у невиклику до національної збірної

Півзахисник Фехервара Іван Петряк не турбується через відсутність виклику до лав національної збірної України.

"Не тільки я, але і вся моя родина була дуже щаслива, коли я вперше вийшов у формі збірної України. Фоменко був першим, хто запросив мене в національну команду, але пізніше я отримував виклики і від Шевченка.

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Хоча цього разу я не отримав виклик до збірної, але я не роблю з цього проблему. Знаю, що є багато відмінних українських футболістів, з яких тренерський штаб вибирає. Моє завдання зараз – грати і тренуватися в Фехерварі.

Якщо Шевченко побачить, що я можу допомогти збірній – відправлюсь за першим же викликом", – розповів Петряк в інтерв'ю офіційному сайту Фехервара.

Відзначимо, що Петряк провів 9 матчів у складі Фехервара в цьому сезоні, відзначившись голом та трьома результативними передачами.

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