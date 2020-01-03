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Петряк може покинути Фехервар – українця, який приходив зі скандалом, хочуть обміняти на форварда збірної Угорщини

22:10 667 Читать на русском
Петряк може покинути Фехервар – українця, який приходив зі скандалом, хочуть обміняти на форварда збірної Угорщини
Іван Петряк / ФК Фехервар

Фехервар розглядає можливість обміну Івана Петряка на форварда збірної Угорщини Адама Дьюрчо, який виступає за Академію Пушкаш.

Український вінгер Іван Петряк може покинути Фехервар. Віце-лідер чемпіонату Угорщини готовий зробити 25-річного атакувального хавбека частиною угоди щодо трансферу нападника Академії Пушкаша Адама Дьюрчо, інформує NB1.

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У той же час зазначається, що трансфер може відбутися лише влітку – по завершенні сезону 2019/20. На заваді трансферу може стати солідна зарплатня українця – не факт, що Академія Пушкаша зможе запропонувати Петряку такі ж фінансові умови.

Нагадаємо, влітку 2019 року Іван зі скандалом змінив Ференцварош на Фехервар, який є принциповим суперником команди Сергія Реброва. Віді (колишня назва Фехервара) викупив права на українця у Шахтаря за 1,6 млн євро, а Ференцварош навіть не вручив вінгеру чемпіонської медалі. В поточному сезоні Петряк зіграв 22 матчі,забив 1 гол та віддав 5 асистів, а його контракт чинний до 30 червня 2023 року.

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Світ Українці за кордоном Трансфери Угорщина Іван Петряк Іван Петряк Адам Дьюрчо Адам Дьюрчо Фехервар Фехервар Академія Пушкаша Академія Пушкаша
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