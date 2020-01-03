Петряк може покинути Фехервар – українця, який приходив зі скандалом, хочуть обміняти на форварда збірної Угорщини

Фехервар розглядає можливість обміну Івана Петряка на форварда збірної Угорщини Адама Дьюрчо, який виступає за Академію Пушкаш.

Український вінгер Іван Петряк може покинути Фехервар. Віце-лідер чемпіонату Угорщини готовий зробити 25-річного атакувального хавбека частиною угоди щодо трансферу нападника Академії Пушкаша Адама Дьюрчо, інформує NB1.

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У той же час зазначається, що трансфер може відбутися лише влітку – по завершенні сезону 2019/20. На заваді трансферу може стати солідна зарплатня українця – не факт, що Академія Пушкаша зможе запропонувати Петряку такі ж фінансові умови.

Нагадаємо, влітку 2019 року Іван зі скандалом змінив Ференцварош на Фехервар, який є принциповим суперником команди Сергія Реброва. Віді (колишня назва Фехервара) викупив права на українця у Шахтаря за 1,6 млн євро, а Ференцварош навіть не вручив вінгеру чемпіонської медалі. В поточному сезоні Петряк зіграв 22 матчі,забив 1 гол та віддав 5 асистів, а його контракт чинний до 30 червня 2023 року.

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