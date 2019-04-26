Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк поділився своїми думками про успіхи Олександра Зінченка в Манчестер Сіті.

"Зінченко взагалі молодець. Зараз зачепився за місце в основі і грає кожну гру. Це рівень. Він молодший за мене на кілька років, але він для мене приклад. Він не здався, не опустив руки. Це складно за такої конкуренції.

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Скільки він витерпів: то в заявку не потрапляв, то в оренду йшов. Я вважаю, Манчестер Сіті – найкраща команда в Європі. Те, що вони вилетіли від Тоттенхема в Лізі чемпіонів, таке буває. Кожен може програти. Але футболісти у Сіті просто фантастичні.

До Зінченка взагалі питань немає. Він просто закрив рот, нікому нічого не доводив, не ходив не розповідав нікому. Просто наполегливо тренувався, працював. І довів своїми діями на полі, що заслуговує на місце в основі. Звичайно, знайдуться люди, які будуть критикувати. Неважливо, в хорошій він формі або в поганій. У кожного є своя думка. А Зінченко мовчки собі працював. Молодець.

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Я з ним багато спілкувався щодо Англії і Манчестер Сіті. Але я конкретно нічого не дізнався. Наприклад, куди Стерлінг забігає або, які тактичні установки Гвардіола дає на гру. Загалом, розповідав, що тренування цікаві, інтенсивні", – сказав Петряк FootballHub.