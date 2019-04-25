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Петряк: Маліновський – це машина, і удар у нього страшний

22:41 259 Читать на русском
Петряк: Маліновський – це машина, і удар у нього страшний
Руслан Маліновський / photonews

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк поділився своїми думками про форму Руслана Маліновського.

"Маліновський – хороший футболіст. Він завжди був хорошим футболістом. Знайшов свою команду, молодець. Додає з кожним днем. Забиває і віддає.

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До того ж, я думаю, що після травми він став сильнішим – це видно. Він так зміцнів сам по собі. Руслан – взагалі машина, і гармата у нього страшна. Усе в комплексі", – сказав Петряк FootballHub.

Геніальний асист Маліновського у відеоогляді матчу Стандард – Генк – 1:3

До слова, у поточному сезоні Маліновський зіграв за Генк 47 матчів в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 14 результативних передач.

Теги
Генк Генк Бельгія Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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