Фехервар приймав Академію Пушкаша у матчі 4-го туру чемпіонату Угорщини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 4-й тур

Фехервар – Академія Пушкаша – 3:1

Голи: Ніколич, 27, Петряк, 85, Зівзівадзе, 90+1 – Кнежевич, 57

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Фехервар вдома приймав Академію Пушкаша. Господарі матчу розпочали активно та в середині тайму забили м'яч. Варто відзначити, що гра була досить жорсткою, адже лише у першому таймі арбітр роздав по 2 жовті картки.

По перерві поєдинок став ще яскравішим. Гості зрівняли рахунок на 57 хвилині, а гра йшла до нічиє. Проте Іван Петряк вивів Фехервар вперед на 85 хвилині, а одноклубник українця на 90+1 поставив жирну крапку – 3:1 у яскравому матчі.

Завдяки цій перемозі команда Петряка тимчасово виходить на першу сходинку, маючи у своєму активі 8 пунктів. Фехервар наразі випереджає Ференцварош Реброва, проте у нього є матч в запасі. Академія Пушкаша з шістьма очками посідає 4 місце.

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