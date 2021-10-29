Фехервар вирвав перемогу над Пакшем у матчі 11-го туру чемпіонату Угорщини. Читайте звіт про зустріч та дивіться гол українця Івана Петряка на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 11-й тур

Фехервар – Пакш – 2:1

Голи: Петряк, 15, Кодро, 84 – Адам, 69

Поєдинок розпочався вдало для Фехервара – на 15 хвилині Петряк відкрив рахунок у зустрічі. Вийшло досить красиво: українець забивав фактично у порожні ворота після комбінації та передачі від Дардая. Відео голу можна переглянути за посиланням.

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По перерві Адам вирівняв становище, і, здавалось, що гра завершиться нічиєю. Проте, останнє слово було за Фехерваром, а точніше за Кодро, який на 84 хвилині забив переможний гол у зустрічі. Додамо, що Петряк, як і Макаренко, вийшли у стартовому складі та відіграли повний поєдинок.

Таким чином, Фехервар набрав 17 очок та піднявся на 4 місце, наблизившись до Академії Пушкаша на відстань 2 залікових балів. Пакш залишився п'ятим з 14 пунктами в активі.

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