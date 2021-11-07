Фехервар розгромив Залаегерсег у рамках 12-го туру угорської першості, а Іван Петряк знову відзначився забитим голом. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2021/22, 12-й тур

Фехервар – Залаегерсег – 3:0

Голи: Кодро, 17, Петряк, 37, Дардай, 54

Фехервар вийшов вперед на 17 хвилині. У результативній атаці взяв участь Петряк – українець з лівого флангу віддав на Дардая, той в дотик віддав на Кодро, який ударом з-за меж штрафного відкрив рахунок у зустрічі. А перед перервою забив уже Петряк. Макаренко розігнав атаку, Дардай побачив Івана ліворуч. Українець отримав м'яч перед штрафним, хитнув захисника та пробив у дальній кут з лівої – сфера залетіла у ворота від стійки.

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А у другому таймі Фехервар добив суперника – Него знайшов Дардая у штрафному, а той другим дотиком пробив воротаря. Додамо, що і Петряк, і Макаренко відіграли повний матч, а відеоогляд зустрічі можна переглянути за посиланням.

Таким чином, Фехервар набрав 20 очок та розташувався на четвертій сходинці, а Залаегерсег залишився сьомим з 14 пунктами. Щодо Петряка, то українець зіграв вже у 12 матчі у поточному сезоні, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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