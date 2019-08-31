Петряк допоміг Фехервару знищити чергового опонента – клуб українця став одноосібним лідером чемпіонату

Новий клуб українського хавбека демонструє неймовірну форму на початку сезону 2019/20.

Чемпіонат Угорщини, 5 тур

Фехервар – Кішварда – 3:0

Голи: Мусліу, 41, Міланов, 56, Ходжич, 71

Цього разу перед Фехерваром не встояла Кішварда, у складі якої також виступають українці – Роман Карасюк і Богдан Мельник. Втім, напруженого українського дербі не вийшло.

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Петряк і компанія здобули п'яту поспіль перемогу і змогли одноосібно очолити турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. Півзахисник збірної України провів на полі всі 90 хвилин, але відзначитися результативними діями не зміг.

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Після п'яти турів клуб Петряка впевнено лідирує з максимумом очок, Кішварда залишилася на четвертій сходинці.