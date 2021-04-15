Фехервар українця Івана Петряка у кубковому протистоянні зумів вирвати перемогу у столичної команди і пробитись у фінал турніру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Угорщини, 1/2 фіналу

МТК – Фехервар – 1:2

Голи: Шен, 15 – Болла, 38, Ніколіч, 52

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У півфіналі Кубка Угорщини зійшлись сусіди по турнірній таблиці чемпіонату – МТК та Фехервар. Господарі вже на 15-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Сабольча Шена. Нападник МТК отримав пас з глибини поля, обійшов захисників, увірвався у штрафний майданчик і пробив у дальній кут воріт повз голкіпера.

Ще до перерви гості зуміли відігратись. Захисник Бендегуз Болла влаштував божевільний забіг з центра поля, обігрався з партнерами перед воротами і з району одинадцятиметрової позначки відновив статус-кво.

Одразу після відпочинку гості забили вдруге. Розпочав атаку півзахисник збірної України Іван Петряк, який вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч. Наш легіонер накрутив оборону на лівому фланзі і віддав у центр штрафного майданчика, де після кількох маніпуляцій м'яч потрапив до Неманьї Ніколіча, який і встановив остаточний рахунок у матчі.

У фіналі команда Петряка зустрінеться з Уйпештом, який в 1/2 фіналу здолав Кішварду (1:0).

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