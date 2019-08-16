Петровіч: Були шоковані через непризначений пенальті у ворота Зорі, тому одразу отримали вилучення

Головний тренер ЦСКА Софія Любко Петровіч прокоментував поразку від Зорі у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Я хочу розпочати з суддівства, всі сьогодні бачили, що відбулось. Як сьогодні, так і в першому матчі в Болгарії. Спочатку хочу привітати Зорю з перемогою. У них молода, дуже гарна команда.

Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄ

Але я також хочу привітати своїх гравців із сьогоднішньою грою. Я ними дуже задоволений. Почали ми дуже добре, були моменти, які ми не забили, потім стався цей суперечливий момент, після якого ми отримали червону картку, яка була заслуженою.

Перед тим, як наш гравець отримав червону картку, стався той момент, де м'яч влучив у руку футболісту Зорі. Сьогодні суддя не побачив цей момент. Мої футболісти через це були шоковані, тому ми відразу отримали червону картку.

Зоря – ЦСКА Софія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Я не кажу, що суддя повністю винен, але ми так бачили цей момент, що м'яч потрапив в руку. У цих двох іграх Зоря була трохи кращою і заслужено пройшла далі", – цитує Петровіча офіційний сайт Зорі.