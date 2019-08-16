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Петровіч: Були шоковані через непризначений пенальті у ворота Зорі, тому одразу отримали вилучення

08:52 629 Читать на русском
Петровіч: Були шоковані через непризначений пенальті у ворота Зорі, тому одразу отримали вилучення
Любко Петровіч / ЦСКА Софія

Головний тренер ЦСКА Софія Любко Петровіч прокоментував поразку від Зорі у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин
 
Іван Туріцов 22’
22’ Іван Туріцов
89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин

"Я хочу розпочати з суддівства, всі сьогодні бачили, що відбулось. Як сьогодні, так і в першому матчі в Болгарії. Спочатку хочу привітати Зорю з перемогою. У них молода, дуже гарна команда.

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Але я також хочу привітати своїх гравців із сьогоднішньою грою. Я ними дуже задоволений. Почали ми дуже добре, були моменти, які ми не забили, потім стався цей суперечливий момент, після якого ми отримали червону картку, яка була заслуженою.

Перед тим, як наш гравець отримав червону картку, стався той момент, де м'яч влучив у руку футболісту Зорі. Сьогодні суддя не побачив цей момент. Мої футболісти через це були шоковані, тому ми відразу отримали червону картку.

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Я не кажу, що суддя повністю винен, але ми так бачили цей момент, що м'яч потрапив в руку. У цих двох іграх Зоря була трохи кращою і заслужено пройшла далі", – цитує Петровіча офіційний сайт Зорі.

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Теги
Ліга Європи Зоря Зоря ЦСКА Софія ЦСКА Софія Зоря - ЦСКА Софія Любко Петровіч Любко Петровіч
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