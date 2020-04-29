Петров: Потрапив у Динамо через оголошення на телебаченні

Захисник Колоса Кирило Петров зізнався, як потрапив у професіональний футбол.

"Я дивився матч Ліги чемпіонів по телевізору, Динамо грало. І коментатор зустрічі сказав, що відбувається набір в академію Динамо. Тому я попросив батьків, щоб мене відвезли в цю школу.

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І ми туди потрапили – я, Андрій Богданов, Женя Макаренко, Діма Коркішко, Сергій Люлька та інші хлопці. І у мене якось відразу пішло. Пощастило, що у мене старший брат у дворі грав в футбол, мене завжди брали в команду. Тому я завжди був в тонусі", – цитує Петрова офіційний сайт Колоса.

Нагадаємо, Кирило не зміг закріпитись в основній команді киян і більшість часу провів в орендах. Після завершення контракту з "біло-синіми" встиг пограти у чемпіонатах Польщі, Казахстану та Азербайджану.

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