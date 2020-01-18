Петров – про трансфер в Колос: Мав інші пропозиції, але хотів повернутись в Україну

Захисник Колоса Кирило Петров зізнався, чому вирішив обрати саме пропозицію українського клубу.

"Мій контракт з Нефтчі був розрахований до травня, але ми з клубом прийняли рішення розірвати контракт. Були свої нюанси, але ми потиснули один одному руки, і я захотів повернутися додому. Коли виник варіант з Колосом, все вирішилося дуже швидко. Ми по телефону поговорили з Русланом Костишиним, і я погодився прийняти пропозицію цієї команди.

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Аби порівняти рівень чемпіонату Азербайджана з нашим, треба спочатку тут пограти, і потім зробити висновок. Все-таки минуло вже досить часу, після того як я виїхав з України.

Інші варіанти були, але не стовідсоткові. Мені ж хотілося визначеності. Та й душа лежала більше до того, щоб повернутися в Україну. Все-таки сім'я була тут, діти ростуть, а я був далеко в Баку. Тому подумки тягнуло додому", – зазначив Петров у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Петров виступав за Нефтчі з 2017 по 2020 роки та приєднався до Колоса на правах вільного агента.

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