Петро Порошенко та Андрій Павелко відкрили новий спортивний комплекс на Дніпропетровщині

17 грудня Президент України Петро Порошенко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко відкрили новозбудований багатофункціональний спортивний комплекс "Слобожанський".

Це сучасний спортивний об’єкт загальною площею 2,7 тисяч квадратних метрів, в якому є великий зал для міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу та великого тенісу.

На честь відкриття спорткомплексу відбувся також урочистий старт першого турніру з міні-футболу "Слобожанське сузір’я", який стане традиційним.

"Дуже важливо, що ми сьогодні відкриваємо не лише турнір. Дуже важливо, що він відбувається в новому спортивному комплексі. Це перший турнір у цьому комплексі", – відзначив Петро Порошенко на урочистій церемонії відкриття. Президент України зазначив, що за рахунок об’єднання зусиль громади, обласного і державного бюджету вдалося зібрати необхідні для будівництва комплексу 125 мільйонів гривень. Завдяки цьому комплекс було збудовано в надзвичайно короткий термін, підкреслив глава держави.

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"Це робиться для дітей, які нарешті мають можливість у Слобожанському займатися спортом не гірше, ніж у Дніпрі чи в Києві", – сказав Петро Порошенко. Також Президент України подякував усім, хто долучився до будівництва комплексу, і побажав юним спортсменам нових здобутків. "Я бажаю, щоб тут були перемоги, і хай перемагає сильніший", – сказав він.

Побажав юним спортсменам перемог і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. "Вашому сьогоднішньому щастю можна тільки щиро порадіти: новенький спорткомплекс, величезний зал для ігрових видів спорту, зручні роздягальні, нові друзі та перший турнір "Слобожанське сузір’я"! Ви заслуговуєте на найкращі умови для занять спортом, і я щиро бажаю вам чудових результатів, перемог і успішної кар’єри футболістів у майбутньому! Будьте сильними, здоровими – і будьте чемпіонами", – звернувся до учасників змагань Андрій Павелко.

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Також Петро Порошенко та Андрій Павелко вручили футболістам нові м’ячі та зробили спільне фото на згадку.

У змаганнях, що розпочалися, беруть участь вісім кращих команд області (діти 2008 року народження) — загалом близько 100 футболістів. Усі учасники будуть нагороджені солодкими подарунками на честь дня Святого Миколая, а переможці отримають кубки, медалі та грамоти.

Додамо, що, окрім залу для ігрових видів спорту, у спорткомплексі є тренажерні зали, зали фітнесу, йоги та гімнастики. Також у великому залі обладнані трибуни для 250-ти глядачів, а паркет має спеціальну амортизуючу основу, яка знижує ризик травматизму. Поруч із комплексом будується 25-метровий басейн. Обидві будівлі зводилися з використанням сучасних технологій енергозбереження. Усередині – спеціальна система централізованого кондиціювання. У новому спорткомплексі одночасно можуть займатися близько 300 спортсменів.