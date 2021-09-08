"У матчі проти Франції Петраков грунтовно змінив склад? Не думаю, що Петраков цим прагнув довести, що незамінних в збірній немає, скоріше, він підбирав виконавців під свою схему гри. І оскільки чемпіонам світу українці не програли, то Олександр Васильович не помилився зі складом.

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І, на мій погляд, в поєдинку з французами вже відчувалася режисура нового рульового, коли при розстановці 5-4-1 акцент робився на атакувальні дії флангами. Збірна України дуже сильно провела перший тайм і в цілому була ближче до перемоги.

Вибачення Петракова перед Маліновським? Мені це взагалі незрозуміло. Які тут можуть бути вибачення? Адже, в першу чергу, тренер відповідає за результат, і йому все вирішувати. А гравець своєю майстерністю повинен доводити, що гідний більшого", — цитує Паляницю Команда 1.

Нагадаємо, Петраков перепросив у Руслана Маліновського, що хавбек Аталанти отримав мало ігрового часу в останніх матчах збірної України.

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