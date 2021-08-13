Як відомо, 1 серпня Андрій Шевченко оголосив про відхід зі своєї посади у зв'язку із завершенням контракту. Фаворитом на цю посаду називали Сергія Реброва, проте у нього виникли труднощі з Аль-Айном, який не погодився на дострокове розірвання угоди. Після цього почали з'являтися імена Олександра Петракова, Мирона Маркевича та інших тренерів.

Блохін та Михайличенко вже виконують обов'язки головного тренера збірної України, – джерело

"Здивований, що з Сергієм Ребровим не вийшло. Мабуть, довелося платити солідні відступні за його контракт в Еміратах. Надія була, що він вирішить питання з Аль-Айном. Сергій – перспективний тренер, мій вихованець. Вболівав за нього, адже дав шлях у великий футбол. Але, мабуть, поки не судилося очолити збірну. Треба було платити гроші за його контракт, а цього робити не варто. Збірній потрібен вільний тренер.

Петраков – непоганий хлопець, але він працював тільки з юнацькими командами. Це ж велика різниця. Не знаю, як до такого тренера поставляться "збірники". Дай бог тоді, щоб йому пощастило. У нас складна ситуація в групі до ЧС-2022. Потрібно посідати хоча б друге місце, щоб грати в плей-офф за право вийти на чемпіонат світу. Напевно, я б не призначав його в такій ситуації. У нас дуже різні вболівальники. Якщо не потрапимо на чемпіонат світу, люди його обгадять з ніг до голови, змішають самі знаєте з чим.

Мирон Богданович – стріляний горобець. Але він уже відмовився. Про нього вже не варто говорити. Маркевич образився, що не вели з ним переговори, не було навіть пропозиції. Напевно, він правильно зробив, що пішов в цій ситуації.

Чи можуть очолити збірну Блохін і Михайличенко? Чому ні? Це заслужені тренери. У обох великий досвід, хоча і давно не тренували клуби. Може, хтось із них і очолить збірну, або удвох, не виключаю такого. Тандем теж було б непогано. Напевно, це навіть найкраще рішення. Я не проти Петракова, працював з ним в федерації. Він багато чого знає, але національна збірна – це інша справа. Петраков не працював з дорослими командами, тому тільки через це я не бачу його в національній збірній", – цитує Сабо Meta-Ratings.

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