Товариські матчі

Вірменія – Казахстан – 2:1

Голи: Марочкін, 4 (аг.), Бічахчян, 58 – Ісламхан, 90+5 (п.)

Чехія – Мальта – 7:1

Голи: Барак, 6 (п.), Хітіл, 44, 58, Юрасек, 47, 86, Лінгр, 71, Черни, 89 – Мбонг, 59

Вилучення: Мбонг, 84 (Мальта, червона картка)

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Вірменія нарешті подолала божевільну серію без перемог, здолавши Казахстан. Востаннє Петраков і Ко святкували звитягу рівно рік тому – 19 червня 2023-го у кваліфікації до Євро-2024 над Латвією (2:1). Після цього у 9 матчах кавказці розписали лише 2 нічиї (з Туреччиною та Уельсом) і 7 разів програли. Терпіння у вболівальників було на межі...

Вже на 4-й хвилині Вірменія повела – Марочкін намагався перервати передачу, але зрізав сферу у свої ворота. Згодом антигерой міг виправитись, але головою спрямував круглого у праву стійку. Наприкінці тайму вже поперечина зіграла за вірмен після удару Самородова.

По перерві Вороговський впав у штрафному господарів і вимагав пенальті, але арбітр проігнорував епізод. За трохи нападник щецінського Погоня Бічахчян скористався передачею від партнера і з близької відстані подвоїв перевагу "горців". Цей гол остаточно деморалізував казахів, які до кінця матчу створили лише один небезпечний момент – Вороговський майстерно закручував під поперечину, але кіпер Вірменії зумів перевести на кутовий. Зрештою, свій гол престижу Казахстан забив – на 5-й доданій арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Ісламхан. Свій наступний поєдинок команда Олександра Петракова проведе вже у вересні проти Латвії в рамках групового турніру Ліги націй.

Чехія на своєму полі розім'ялась на Мальті. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі – Барак покарав суперника за гру рукою. На перерву чехи пішли перемагаючи з різницею у два м'ячі. Після відпочинку мальтійці пропустили ще п'ять разів (Хітіл та Юрасек оформили по дублю), але спромоглись на гол престижу. До слова, два останні м'ячі Мальта пропустила у меншості – автор єдиного гола заробив пряму червону картку. Попереду у команди Івана Гашека спаринг з Північною Македонією, який і завершить підготовку Чехії до чемпіонату Європи.

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