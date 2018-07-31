Петраков: Збірна України U-19 трохи перевиконала завдання, пробившись до півфіналу Євро-2018

Головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков прокоментував виступ своєї команди на чемпіонаті Європи-2018.

"Найбільша радість була після матчу з Туреччиною, коли з’ясувалося, що збірна України вийшла до півфіналу Євро. А от поразка на цій стадії від португальців трохи зіпсувала враження від перебування у Фінляндії. Нашим хлопцям просто не вистачило сил. Футболісти, які були в запасі, теж кваліфіковані, але їхній час, мабуть, ще не настав.

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Ми навіть трохи перевиконали завдання, пробившись до півфіналу Євро. Але нехай ніхто не думає, що на гру проти Португалії команда вийшла не налаштованою належним чином. Не варто забувати, що піренейська збірна – чемпіон Європи серед 17-річних. Це дуже сильна команда. До того ж позначився один зайвий день відпочинку в суперника.

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Із подібною проблемою зіткнулися й англійці, програвши норвежцям стиковий матч за путівку на чемпіонат світу. Та й французи виглядали не так, як зазвичай, у півфінальному поєдинку з італійцями", – цитує Петракова офіційний сайт ФФУ.