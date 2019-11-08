Петраков: Збірна України U-17 потрапила до дуже важкої кваліфікаційної групи на Євро-2020

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчів кваліфікаційного раунду Євро-2020.

"Чи вдалось запросити на збори всіх, кого хотів? На жаль, ні. Травмувався й не встиг відновитися наш основний воротар Тимур Пузанков. Також ушкодження отримав Антон Боль, який вийде на поле вже навесні.

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Грузія – дуже сильний опонент. Команда вже кілька років працює разом. Цю академію фінансують навпіл УЄФА з грузинською федерацією. Вони зіграні, технічні. Далі в нас матч проти Албанії, вони прогресують.

Останній матч проведемо зі збірною Португалії. Думаю, зайвий раз їх представляти не потрібно – не кажучи вже про те, що вона є господарем турніру. Наша кваліфікаційна група за своїм складом нагадує мені квартет еліт-раунду", – поділився Петраков в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-17 готується до кваліфікаційного раунду Євро-2020 проти Грузії (13 листопада), Албанії (16 листопада) та Португалії (19 листопада).

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