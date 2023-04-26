"Коли ми з Петраковим виграли чемпіонат світу, то у нас були дуже добрі стосунки. Напевне, так у всіх хлопців. Однак коли він очолив національну збірну України, ситуація змінилася. Тоді був момент, що він когось відпустив, когось не відпустив.

Він зателефонував мені: "Фімо, ти хочеш грати за збірну?". Я, звичайно, хочу. На грі я залишився на заміні. Думав, що гратиму в товариському матчі. У підсумку я нормально з Шахтарем і не тренувався, тому що тренування зі збірною були по 50 хвилин. І не зіграв. Нічого мені не пояснив і не сказав.

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Я підійшов до Петракова на п'ятий день збору: "У нас з вами хороші стосунки, кажіть як є: тягну я чи ні. Можливо, мені потрібно щось додати". Він сказав мені, що все гаразд, тренуйся. Потім були спаринги проти Емполі, Рієки, Борусії. Перед матчем мені адміністратор надіслав голосове повідомлення, де сказав, що тренер на мене не розраховує. Мовляв, ти нам не потрібен.

Петраков завжди говорив в обличчя, але тоді було неприємно. Якби сказав прямо, що не тягну, то ніяких питань нема. Не знаю щодо нього, але з мого боку наші взаємини зіпсувалися", – сказав Конопля в інтерв'ю Брутальному футболу.

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