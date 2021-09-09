"Я дуже радий, що наставником нашої національної команди є Олександр Петраков. Добре знаю цю людину, часто з ним спілкуюся. Вважаю, що він це право заслужив.

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Трохи більше двох років тому Петраков виграв чемпіонат світу з молодіжною збірною України (U-20), зробив також чимало для розвитку нашого футболу. Дуже хочеться, щоб його мрія – потрапити в Катар на світову першість збулася. А все інше – це вже історія.

Потрібно робити все для того, щоб перегорнути сторінку недавнього минулого, зосередившись на досягненні поставленої мети. Бажаю Петракову і його команді перемог і успіхів", – цитує Вернидуба FanDay.

Нагадаємо, Петраков влітку очолив збірну України після завершення контракту Андрія Шевченка з УАФ.

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