"Петраков залишиться працювати у збірній незалежно від результату матчу проти Боснії. Я хочу, щоб усі заспокоїлися і не вигадували теорії змови. Цей тренер буде працювати. Чи довго? Залежить від того, який буде прогрес.

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Я переконаний, що Україна вийде до раунду плей-оф, і Петраков буде готувати команду до цих матчів. А вийде чи не вийде – це вже таке. Далі все залежатиме від рівня гри. Як можна знімати тренера, який дав таку гру проти Болгарії: 36 разів пробили по воротах! Так, це товариська гра, не найсильніший суперник. Але 36 ударів!

Найголовніше те, що Олександр Васильович повернувся до того, з чого усе починалося. Не треба іноді вигадувати щось незрозуміле і виводити себе на перше місце. Треба заспокоїтися, є хороша команда. Петраков отримав у спадок серйозну, досвідчену, биту команду, яка перемагала серйозних суперників і першою виходила на Євро. Зараз усе повернулося на круги своя, тому нічого вигадувати не треба. Ще раз кажу – Петраков залишиться працювати незалежно від поєдинку з Боснією", – резюмував Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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