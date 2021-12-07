"Рівень збірної України? Я не можу судити про це. Про це мають судити журналісти. От і все. Так, як вони про мене судили останніми місяцями, то я вважаю, що я взагалі не тренер, перебуваю тут дарма. Ви самі знаєте, які були відгуки. Але якщо люди постійно мене ображають і кажуть гидоти, то вони не розуміють, що ображають при цьому національну збірну.

Петраков підтвердив дебютний виклик Мудрика до збірної України: у розширеному списку 36 людей

Я головний тренер, у нас одна родина. Якщо когось із футболістів ображатимуть, то я за нього заступлюся. Те саме хлопці мені говорили. Мене ображає багато журналістів. Вони цим ображають національну збірну. Коли це все кажуть, треба трошки думати.

Звідки знаю думки журналістів? Я дивився багато програм, читав спочатку, але припинив. Знаєте, хто мені це підказав? Прості люди. Вони зупиняють мене на вулиці, фотографуються. Вони мені кажуть: "Олександре Васильовичу, ми всі вас любимо, не читайте інтернет". Я перестав читати інтернет і почуваюся чудово. Повернувся до книжок. Павелко заходить у літак і каже: "Васильовичу, ти як ожилий експонат, з книгою", – поділився Петраков у інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, після виходу збірної України в плей-офф відбору ЧС-2022 Олександр Васильович став головним тренером на повноцінній основі, підписавши контракт до завершення Мундіалю в Катарі.

Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?