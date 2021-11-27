"Знаковий момент з відбіркового циклу? Фінальний свисток у Боснії. Що знаю про Шотландію? Наразі не маю жодних вражень про цю збірну. Знаю лише про Мактоміная і тих хлопців, які грають в англійській Прем’єр-лізі.

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Дуже нервував в останні хвилини перед жеребкуванням. Я давно живу, тож не хотів, щоб випали нам Італія чи Португалія. Нам би було дуже важко, можна сказати, що без шансів. Зараз у нас шанси є, вони рівні у всіх чотирьох команд. Думки лише про 24 березня. Стадіон у Глазго хлопцям вже знайомий.

Казав, що мало сплю, готуючись до матчів збірної України. Як тепер буду спати, знаючи свого суперника? А зараз я сплю нормально! Це перший місяць я не спав взагалі. Вночі вставав, ходив по квартирі, лягав тільки зі снодійним. Втягнувся, хлопці мені допомогли дуже сильно. Все нормально, уже сплю добре.

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Подарунок французам за перемогу над фінами? Я не знаю всю цю специфіку. Я попросив Андрія Васильовича подякувати, написати лист. Я що піду зараз у нас в супермаркет купляти пляшку французького вина, щоб Дешам посміявся? Ще якась підробка попадеться. Якщо надсилати, то нашу горілку з перцем.

Павелко сказав, що все організує, він знає як це робиться. Президенту Федерації футболу Франції надіслали листа, в якому подякували за порядність, за фейр-плей. Я також попросив, щоб Дешаму особисто від мене написали. Дуже приємно вразили", – заявив Петраков у коментарі ПРОФУТБОЛ.

Нагадаємо, в останньому турі європейського відбору Україна здолала Боснію і Герцеговину, а Франція впевнено переграла Фінляндію. Це дозволило "синьо-жовтим" обійти Суомі і вийти в плей-офф, де вони у півфіналі зіграють з Шотландією.

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